Wereldhoofddoekjesdag: 'We willen vooral vooroordelen wegnemen'

Bij station Rotterdam Blaak staat vrijdag een opvallende tent. Daar kun je -als je dat wilt- ervaren hoe het is om een hoofddoek te dragen. Er is voor vrijdag gekozen, omdat het dan Wereldhoofddoekdag is.

"We willen de vooroordelen over de hoofddoek wegnemen", zegt Sobia Laghari, een van de vrouwen die vrijdag tekst en uitleg geeft op Radio Rijnmond. "En we willen ook de mensen bekend laten maken met hun eigen traditie. Het dragen van een hoofddoek gebeurde in Nederland ook in de middeleeuwen." Dat het geen gemakkelijke discussies gaan worden, dat beseft Sobia ook wel. "Veel van de vooroordelen gaan erover dat hoofddoeken onderdrukkend zouden zijn. Dat er geen sprake is van vrijheid. Wij willen vandaag laten zien dat het anders is." Ideaalbeeld

En dus kunnen vrouwen in de tent ervaren hoe het is om een hoofddoek te dragen. "Wij vinden dat een hoofddoek ons juist vrijheid geeft", gaat Sobia verder. "Wij hoeven niet te voldoen aan een ideaalbeeld van hoe een vrouw eruit behoort te zien." "Als je op social media kijkt met het ideaalbeeld van de huidige vrouw, dan noem ik dat eerder onderdrukking. Sommige meiden doen aan vreselijke diëten of ondergaan zelfs plastische chirurgie. Dat vind ik meer onderdrukking dan een hoofddoek." Verplicht?

Maar waarom moet een minister of voormalig koningin Beatrix tijdens een bezoek aan het Midden-Oosten dan toch persé een hoofddoek dragen, is dan een logische vervolgvraag. "Als je een hoofddoek niet wil dragen, dan is dat volledig je eigen keuze", legt Sobia verder uit. "Maar als je de islam volledig wilt uitvoeren, dan hoort het dragen van een hoofddoek er wel bij."