Riolering hersteld na sinkhole Zwijndrecht Auto in sinkhole

De breuk in de gesprongen persleiding in de Doctor Boutensstraat in Zwijndrecht is hersteld. En dat betekent dat er geen afvalwater meer in de Oude Maas wordt geloosd. Ook mogen buurtbewoners weer gewoon volop water gebruiken.

In de nacht van zondag op maandag sprong er in de straat een persleiding. Vervolgens liep het afvalwater van meerdere wijken de straat in. Hoe dat heeft kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk. Een bestuurder, die terugkwam van zijn werk, zakte met zijn auto weg in een gat dat door de breuk was ontstaan. Hij kon de wagen net op tijd verlaten. De auto belandde met de neus naar beneden in de sinkhole. In de straat hing lange tijd een penetrante poeplucht. Komende week wordt de bestrating opnieuw gelegd. Daarna kan de straat weer open voor het verkeer.

