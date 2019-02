Deel dit artikel:













Podcast Rijnmond: 'Had Feyenoord Martina wel moeten halen?' Podcast Radio Rijnmond Sport

In een nieuwe Podcast Rijnmond bespreken RTV Rijnmond-verslaggevers Dennis van Eersel, Sinclair Bischop, Cris Rolandus, Frank Stout en gast Bruno Giuntolo de ontwikkelingen in het regionale voetbal. Natuurlijk ging het nog één keer over de Klassieker Feyenoord - Ajax (6-2) van afgelopen zondag, maar ook over winteraanwinst Cuco Martina.

"Ik kan me wel vinden in de komst van Martina", zegt Van Eersel. Natuurlijk veel aandacht voor de laatste transfers vlak voor het verstrijken van de transferdeadline, voor de derby Excelsior - Feyenoord en de rumoerige weken bij FC Dordrecht. En kan Sparta de eerste zege van 2019 boeken bij FC Volendam? Abonneer je hier op de Podcast van Rijnmond Sport https://itunes.apple.com/nl/podcast/rijnmond-sport/id1437791462?mt=2 https://www.stitcher.com/podcast/rtv-rijnmond/rijnmond-sport