Schattig: Ambachtse Fretten maken kennis met sneeuw Fretten in de sneeuw. Foto: Stichting Jeugdspeelpark Hendrik-Ido Ambacht

Heel vaak sneeuwt het niet in onze regio, dus áls er sprake is van sneeuwpret, dan moet je daar maar gebruik van maken ook. Dus mochten Chompsey en Moonbear van de kinderboerderij in het Sandelingenpark in Hendrik-Ido Ambacht even kennismaken met de sneeuw.

"De fretten lopen hier altijd even los door het pand voordat we open gaan", legt Chantal van Stichting Jeugdspeelpark Hendrik-Ido Ambacht uit. "En het viel me op dat één van de twee wel heel erg geïnteresseerd was in de sneeuw die buiten lag. Dus toen hebben we een bak sneeuw naar binnen gehaald." Dat beide dieren de sneeuw wel zagen zitten blijkt wel uit de beelden. "Ze waren erg enthousiast", gaat Chantal verder. "Ze maakten kleine sprongetjes. Dat geeft aan dat ze wel een beetje blij waren."