Celstraf geëist tegen rapper Mula B. voor wapenbezit Foto: Mula B.

Justitie in Rotterdam heeft vrijdag negen maanden celstraf geëist tegen rapper Mula B. De 29-jarige Hagenaar had een vuurwapen bij zich toen hij in oktober werd gefouilleerd door de politie.

Justitie rekent het de verdachte aan dat hij het verheerlijken van vuurwapens in stand houdt, onder meer via videoclips en posters. De uitspraak is over twee weken.



De strafeis komt een paar weken nadat burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam zei dat hij met rappers rond de tafel wilde gaan zitten om een eind te maken aan het verheerlijken van vuurwapengeweld. Ook zei hij voorstander te zijn van zwaardere straffen voor wapenbezit. De strafeis komt een paar weken nadat burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam zei dat hij met rappers rond de tafel wilde gaan zitten om een eind te maken aan het verheerlijken van vuurwapengeweld. Ook zei hij voorstander te zijn van zwaardere straffen voor wapenbezit. Aboutaleb vindt dat de rappers hun verantwoordelijkheid moeten nemen en zelf in actie moeten komen om het bezitten van een vuurwapen en ophemelen van vuurwapengeweld te stoppen. Zijn oproep deed hij na de gewelddadige dood van de 31-jarige Rotterdamse rapper Feis in de nieuwjaarsnacht. Feis overleed na een schietpartij op de Nieuwe Binnenweg. De 31-jarige broer van de rapper raakte zwaargewond.

