'Veel mensen kunnen nog altijd niet praten over dé ramp' Watersnood in 's Gravendeel, een paar kilometer van Numansdorp. Foto: Nationaal Archief/Anefo Dick Holster (l): 'De watersnoodramp leeft hier nog altijd'

Op tal van plekken in de regio wordt vrijdag de watersnood van 1 februari 1953 herdacht. Het dodental van de ramp ligt op 1836. In onze regio vielen vooral veel slachtoffers op Goeree-Overflakkee en in de Hoeksche Waard.

In de dorpen van de Hoeksche Waard kwamen tientallen mensen om het leven; Numansdorp (56), 's Gravendeel (36), Strijen (41). Ook in Numansdorp wordt de ramp elk jaar herdacht. Dat gebeurt niet op 1 februari, maar iets eerder. "Maar het leeft nog altijd", zegt Dick Holster over de watersnoodramp, die in het getroffen gebied steevast aangeduid wordt als 'de ramp'. Veel van de slachtoffers vielen in het buurtschap Schuring. Het water kwam er niet, zoals je misschien zou denken, langzaam omhoog, maar eerder als een tsunami op het dorp afrollen. "Toen de dijk brak kwam er een enorme golf op het dorp af", vertelt Holster. "En toen die golf bij de huizen kwam, stortten vrijwel meteen in. En dat waren geen kleine huizen, maar gebouwen met dikke muren." Op het monument bij het voormalig buurtschap staan de namen van complete gezinnen met negen kinderen die het leven lieten bij de ramp. "Veel mensen kunnen ook nog steeds niet praten over de ramp", legt Holster uit. "Zoveel leed was er. En die pijn is er nog steeds." Lees ook: Ook jonge generatie in Oude Tonge groeit op met de ramp