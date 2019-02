Je weekend begint met Chris Natuurlijk lekker groen. Maar zaterdag vanaf 08.00 ook een beetje roze met de volgende onderwerpen:

Bekijkt Chris Natuurlijk het leven door een roze bril? Wel een beetje dit keer, want het is bijna Chinees Nieuwjaar en volgens de Chinese astrologie breekt dan het Jaar van het varken aan.





Roze krulstaart

Trendwatcher des Vaderlands Adjiedj Bakas vertelt wat dit jaar in het teken van het dier met het roze krulstaartje ons brengt.

Chris Natuurlijk gaat op bezoek bij Paps en Mams, twee mini-varkens uit Rotterdam-Zuid en neemt een heerlijk hapje mee om vast te vieren dat 2019 vanaf 4 februari in het teken van het Jaar van het varken staat.

Nog meer roze

In Battenoord op Goeree-Overflakkee overwinteren ieder jaar flamingo's. Door hun roze kleur vallen ze extra op in het Hollandse landschap.

Iedereen die voldoende afstand houdt en de vogels niet verstoort, is van harte welkom op het eiland om de vogels bij de Grevelingen te bekijken.





Sjamaan of dominicaan

De Rotterdamse schrijfster Willemijn Dicke ziet het leven zeker niet door een roze bril. Ze zoekt naar zingeving. In De Sjamaan en ik doet zij nuchter en geestig verslag van haar zoektocht. Dicke is te gast in Chris Natuurlijk.

Zaterdag 2 februari van 08.00 tot 09.00 in Chris Natuurlijk op Radio Rijnmond.