Rotterdam: 363 demonstraties in 2018 Actie van gele hesjes. Foto: RTV Rijnmond

Demonstranten zijn het afgelopen jaar 363 keer op pad gegaan in Rotterdam. Dat blijkt uit een telling van de gemeente Rotterdam. Het overgrote deel is soepel verlopen. Geen enkele actie is het afgelopen jaar verboden, zegt de gemeente.

De gemeente zegt dat er sprake is van een stijging van het aantal demonstraties. Dat komt vooral door acties van politieke partijen, voorafgaand aan de verkiezingen van vorig jaar. Sommige demonstraties zijn vooraf aangemeld. In de afgelopen twee jaar is dat aantal toegenomen van 98 (2016) naar 161 (2018). Tweederde van de demonstraties vond plaats in het centrum van Rotterdam. Alleen in Pernis en Rozenburg is er geen enkele aangekondigde demonstratie geweest.