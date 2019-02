Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Voorwaardelijke taakstraf voor ME'er die Feyenoorder aanreed Mobiele Eenheid stelt zich op voor het stadhuis aan de Coolsingel. Foto: ANP

Een politieman die tijdens de voetbalrellen in mei 2017 op de Coolsingel met zijn ME-busje een Feyenoordsupporter aanreed, is veroordeeld tot een voorwaardelijke taakstraf van 20 uur. Alleen als de man opnieuw in de fout gaat, moet hij deze straf uitvoeren.

De politieman was aan het werk na Excelsior - Feyenoord. Door de nederlaag van Feyenoord werd het kampioensfeest met een week uitgesteld. Daardoor ontstonden rellen op de Coolsingel. De bus van de man reed met twee wielen de stoep op en raakte het been van een 28-jarige man uit Poeldijk. Die liep daarbij een dubbele beenbreuk op. Tegen de agent was een werkstraf van 60 uur geëist. Volgens het Openbaar Ministerie ging het om een opzettelijke aanrijding, ook al wilde hij de gevolgen niet. Beelden van de aanrijding werden op het internet gedeeld. De rechtbank hield met het bepalen van de straf er rekening mee dat het rjden in een ME-bus tijdens voetbalrellen zeer ingewikkeld kan zijn. Er gelden dan andere normen dan in alledaagse verkeerssituaties. Wel had de verdachte meer afstand moeten houden van het slachtoffer.