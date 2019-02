Aangiften tegen atletiektrainer

Drie slachtoffers van de Rotterdamse atletiektrainer, die verdacht wordt van seksueel misbruik, doen aangifte. Een aangifte van een meisje is inmiddels binnen en twee anderen worden op korte termijn opgenomen.

De 58-jarige trainer werd onlangs geroyeerd door de atletiekbond. De man zou tussen 1982 en 2017 meerdere tienermeisjes hebben misbruikt. Hij was onder meer werkzaam bij CAV Energie in Barendrecht en Parthenon (nu Fortius) in Dordrecht.

De man heeft bij het Instituut Sport en Rechtspraak (ISR) een bekentenis afgelegd. Tot vervolging kwam het niet, omdat de slachtoffers geen aangifte hadden gedaan.

Later bleek dat een aantal meisjes wél naar de politie was gestapt. Maar daar kregen ze te horen dat ze bij een aangifte allerlei details zouden moeten delen. Daarom bleef het alleen bij meldingen.

De afgelopen weken heeft de politie gesprekken gevoerd met mogelijke slachtoffers, meldt justitie . Daar zaten ook gevallen bij die verjaard zijn. Het misbruik is zou zijn gebeurd in Nederland en ook zou het tijdens trainingskampen in het buitenland zijn misgegaan.

De slachtoffers krijgen ook hulp aangeboden in het verwerken van de gebeurtenissen.

RET

De man werkte als buschauffeur bij de RET. Het openbaar vervoersbedrijf schorste hem direct na het bekend worden van het vermoedelijke misbruik. Inmiddels is hij niet meer in dienst. Over hoe dat is geregeld doet de RET geen mededelingen.