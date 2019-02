Cuco Martina speelgerechtigd voor derby tegen Excelsior

Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst kan zondag in de derby tegen Excelsior gelijk beschikken over aanwinst Cuco Martina. De verdediger werd donderdag, vlak voor het verstrijken van de transferdeadline, op huurbasis overgenomen van Everton.

Tijdens het wekelijkse perspraatje in de Kuip gaf Van Bronckhorst aan dat de focus na de 6-2 winst op Ajax snel weer naar komende zondag ging. "De knop is vrij snel omgegaan. We zijn blij met de overwinning, maar woensdag hebben we voor het laatst gesproken over Ajax in de analyse."

Van Bronckhorst vervolgt: "Het belangrijkste voor komende zondag is om het niveau van Ajax weer te halen. Dan is de kans heel groot dat wij winnen van Excelsior."

"De wedstrijd tegen Ajax is afgesloten, maar we moeten dat gevoel wel vasthouden. Daar heb ik veel zin in en de spelers ook."

Excelsior - Feyenoord is zondag live te volgen op Radio Rijnmond. Het duel begint al om 12.15 uur.