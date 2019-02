Drugsverdachte komt in Aston Martin naar de rechtbank...

Justitie heeft twee dure auto's in beslag genomen van een verdachte in een drugszaak. Het viel namelijk nogal op dat de man elke dag in een peperdure auto naar de rechtbank in Dordrecht kwam. De verdenking bestaat dat de wagens zijn betaald met zwart geld.

De man was één van de zes verdachten in een grote drugszaak. De verdachte was op vrije voeten en kwam elke dag met een Aston Martin naar de rechtbank. "En dat trok veel bekijks", schrijft justitie.

Een speciaal team van de politie, het FIOD, de gemeente en justitie is daarop een onderzoek gestart. De man had meerdere auto's in bezit en gezien zijn inkomen, kon hij die onmogelijk betalen, was de conclusie. De man had ook nog een rode Ferrari, een Mercedes en een Audi in zijn bezit. De drie wagens zijn in beslag genomen.

Showroom

Op het moment van de inbeslagname probeerde iemand nog snel weg te rijden met de Ferrari, via de achterkant van de showroom, waar de wagen stond geparkeerd. De wagen werd tegengehouden.

De vier auto's stonden op naam van iemand anders. Tegen die persoon loopt nu ook een onderzoek. De Aston Martin is inmiddels ook in beslag genomen. Tegen de man die de wagen veelvuldig bestuurde is inmiddels een straf van 6 jaar geëist.