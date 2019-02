Martina over komst naar Feyenoord: 'Ook familie en vrienden maak ik blij'

Cuco Martina werd donderdag door Feyenoord voor de rest van het seizoen vastgelegd. De verdediger is op huurbasis naar Rotterdam gekomen. Een droom die uitkomt voor Martina, die in de jeugd bij Feyenoord speelde. "Ik heb de hele jeugd doorlopen, dan loop je elke dag langs de grote Kuip en droom je ervan om daar te spelen", legt hij uit.

De 29-jarige Martina twijfelde wel of hij ooit nog in het shirt van Feyenoord zou spelen. "Op een gegeven moment wel, ook door je leeftijd. Je hoopt stiekem op een kans. Vier jaar geleden had ik al contact met Martin van Geel, toen kwam het er niet van. Nu wel, een mooi moment om terug te keren."

Martina legt uit waarom deze overstap van Everton naar Feyenoord zoveel voor hem betekent: "Ik ben een echte Rotterdammer. Om dan voor je cluppie te spelen is super speciaal. Mijn vrienden en familie zijn ook voor Feyenoord, ook die mensen maak ik blij."

De afgelopen maanden verhuurde Everton Martina aan Stoke City. Daarvoor acteerde hij bij Southampton. De verdediger heeft veel geleerd van zijn tijd in Engeland. "Ik ben volwassener geworden. Niet meer zo speels."

Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst kan zondag al een beroep doen op Martina. Hij is speelgerechtigd.