Wie is de autopyromaan van Vlaardingen?

De reeks autobranden in Vlaardingen stelt de politie nog steeds voor een raadsel. Donderdagavond vlogen weer vier auto's in brand. Ditmaal op de parkeerplaats van een flat aan de Londenweg in Holy. Vlaardingers vragen zich maar één ding af: wie is de pyromaan van Vlaardingen?

Vrijdag heeft de recherche onderzoek gedaan bij de wrakstukken. Volgens een gedupeerde autobezitter is er zeker sprake van brandstichting. "De poltie zei ook dat zoiets niet zomaar kan ontstaan."

"Ik hoorde na het eten gisteravond sirenes en zag vanaf de galerij dat er auto's in brand stonden en de mijne ook", vertelt de man. Zijn oude Peugeotje is total-loss, net als drie andere vierwielers.

Nadat de politie onderzoek deed kwamen bergingsvoertuigen de wrakstukken ophalen. De eigenaar van een witte Hyundai onderging het gelaten. De man haalde geëmotioneerd wat persoonlijke spullen uit de auto. "Gelukkig verzekerd maar het kost je altijd geld", snikte hij.

In onderzoek

Navraag bij de politie en gemeente levert niets op. "De zaak is in onderzoek en we hebben nog geen verbanden gevonden tussen alle branden", aldus een woordvoerder.

Voor omwonenden is het klip en klaar, er is sprake van een pyromaan die al tijden actief is, of meerdere. In een jaar tijd vlogen al meer dan 25 auto's in brand in Vlaardingen.

Een jonge vrouw komt aanlopen en opent het portier van een uitgebrande Renault. "De auto van mijn moeder, het is bizar, maar ook gelukkig verzekerd", zegt ze nuchter. Wat overblijft zijn roetplekken op de parkeerplaats.