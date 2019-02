Deel dit artikel:













Man verstopt zich voor politie onder berg kleding Politie Rotterdam Archief Foto: Thijs Kern

De politie heeft in Capelle een zevenentwintigjarige man opgepakt die nog een maand celstraf had openstaan. Hij probeerde zich in huis nog te verstoppen, maar dat was tevergeefs.

Agenten belden aan bij de man, maar er werd niet opengedaan. "Binnen bleek de man onder een berg kleding verstopt te liggen, vandaar dat hij de deurbel en ons gekopt waarschijnlijk niet hoorde." Waar de man de maand celstraf aan te danken had, is niet bekend.