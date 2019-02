Mediteren op thee in een plastic iglo

De houtkachel brandt, het water kookt, de elektrische dekens zijn op temperatuur en de condens drupt van het plafond. In de achtertuin van Xander Rijkee in Goudswaard (Hoeksche Waard) staat een plastic koepel waar hij Chinese theeceremonies houdt. Sinds kort kun je daar bij zijn, om te mediteren. Op thee.

Xander (40) is een enthousiaste beoefenaar van de eeuwenoude kunst van het theeschenken op Chinese wijze: GongFu cha. Hij kwam er mee in aanraking tijdens een reis in Singapore en houdt zich daar inmiddels 8 jaar mee bezig. "Ik wil graag alles wat ik heb geleerd over mediteren en thee schenken overbrengen aan anderen, zodat iedereen kan ervaren wat dit is".

Hij vervolgt: "Ik ga een hele goede kwaliteit thee uit China zetten. Deze thee is al bijna 20 jaar oud. Ik zet meerdere potjes van hetzelfde plukje theebladeren, ik laat het elke keer kort trekken. Elk kopje thee krijgt daardoor een andere smaak en een andere beleving. En ik wil de warmte van het vuur door de thee bij de gasten binnen krijgen. Die kunnen mediteren op wat er gebeurt in hun lichaam als ze met de thee bezig zijn".

De gasten zijn dus belangrijk. Op de ceremonie van vandaag zijn Femke, Ilse en Jeanette afgekomen. Femke: "Xander weet heel veel en ik leer veel van hem over thee en energieën van thee. Het is een soort mindfulness. Na elk kopje mediteer je een moment. Als je thee drinkt dan bén je. Dan zit je...te zijn".