Prijzenregen op filmfestival Rotterdam: 'Film is springlevend'

Op de achtenveertigste editie van International Film Festival Rotterdam (IFFR) heeft het vrijdagavond handenvol prijzen geregend. Filmmakers uit de hele wereld werden in het zonnetje gezet door het festival, dat inmiddels begonnen is aan het laatste weekend.

Festivaldirecteur Bero Beyer feliciteerde meteen alle winnaars. “Deze filmmakers bewijzen niet alleen dat onafhankelijke cinema springlevend is, maar ook dat zij in staat de grenzen van film te verleggen. Wij danken hen voor hun moed en passie.”

De Tiger Award, de meest prestigieuze prijs op het festival, werd overhandigd aan regisseur Zhu Shengze voor haar film 'Present.Perfect', een coproductie tussen de Verenigde Staten en Hongkong.

Dat was niet alles. De Nederlandse filmmaker Ena Sendijarević nam de Special Jury Award in ontvangst voor haar film 'Take Me Somewhere Nice'.

Publieksfavoriet 'Capharnaüm', die na het festival in de bioscoop blijft draaien, won de BankGiro Loterij Audience Award.

De VPRO Big Screen Award 2019 gaat naar 'Transnistra' van de Zweedse Anna Eborn.

Filmmaker Aya Koretzky’s 'A volta ao mundo quando tinhas 30 anos' won de Bright Future Award, de prijs voor beste featuredebuut.

De Bright Future-jury gaf een eervolle vermelding aan Historia de mi nombre van Karin Cuyul. La Flor (Parte 2) van de Argentijnse filmmaker Mariano Llinás won de Hubert Bals Fund Audience Award.

De FIPRESCI Award ging naar de film 'End of Season' van regisseur Elmar Imanov. De KNF Award, uitgereikt door de Kring van Nederlandse Filmjournalisten, ging naar 'Tarde para morir joven' van Dominga Sotomayor.

'Last Night I Saw You Smiling' van Kavich Neang won de NETPAC Award voor beste Aziatische film en de winnaar van de IFFR Youth Jury Award is 'Lazzaro felice' van Alice Rohrwacher.

'Casa de vidro' van Filipe Martins won de Voices Short Award en 'Kodak' van Andrew Norman Wilson won de Found Footage Award.