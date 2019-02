Station Schiedam ontruimd na incident: 'krioelde van de agenten'

Station Schiedam Centrum is vrijdagavond ontruimd. De politie kreeg een melding dat een reiziger in een trein tussen Den Haag en Schiedam bedreigd zou zijn en rukte uit om de vermeende bedreiger te vinden.

Treinen bij het station in Schiedam kwamen stil te staan, niemand mocht het station in. Reizigers, die klaagden over een gebrek aan informatie, lieten op Twitter weten 'dat het krioelde van de politie'. Zij zagen politieagenten met kogelvrije vesten. De bedreiger werd niet gevonden.

"Er is niemand aangetroffen in de trein'', meldt een woordvoerder van de politie. "De rust is teruggekeerd."