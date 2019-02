Deel dit artikel:













Maastunnel wordt 'tunnel of love'

In de week van Valentijnsdag is het voetgangersdeel van de Maastunnel in Rotterdam omgetoverd tot Tunnel of Love. Zo'n 35.000 fluorescerende hartvormige stickers en blacklight moeten zorgen voor een visueel spektakel in de 580 meter lange tunnel.

Het project is een liefdesverklaring van studio Vollaerszwart aan alle Rotterdammers, maar ook een verjaardagscadeau voor de Maastunnel. Die wordt op Valentijnsdag (14 februari) 77 jaar. Tunnel of Love is op vrijdagavond 8 februari vanaf 20.00 uur te zien, en daarna dagelijks tussen 8 en 23 uur, tot en met 15 februari. Wandelaars kunnen hun impressies delen via de hashtag #onzetunneloflove. Studio Vollaerszwart bestaat uit de kunstenaars Madje Vollaers en Pascal Zwart.