Speciaal vaarwel voor Rotterdamse bokslegende Dries Sloof

De befaamde bokser en bokscoach Dries Sloof krijgt zaterdagmiddag een bijzonder eerbetoon. De Rotterdammer overleed vorige week en schonk zijn lichaam aan de wetenschap. Dat betekende geen afscheidsceremonie. Die komt er nu alsnog.

De tranen springen boksschoolhouder Ronald Hiwat van I Believe in de ogen als hij over zijn 'boksvader' praat. "Dries was alles voor me. Hij was al zo lang in mijn leven." De voormalig Nederlands kampioen wil Sloof het afscheid geven dat hem volgens Hiwat toekomt.

"Dit is harder dan welk gevecht ook. Ik vecht liever tien potjes achter elkaar dan afscheid nemen van Dries. Het ging bij hem om meer dan boksen. Hij was een mensen-mens. Een fantastische coach. Onderschat ook. Hij was zijn tijd ver vooruit."

Sloof kwam elke zaterdag training geven in I Believe. Van 9 tot 10 koffie koffie drinken, een praatje maken en luisteren naar de blues in 'Muziek voor Volwassenen' van Johan Derksen op Radio Rijnmond. En dan er keihard tegenaan.

Dat Sloof zijn lichaam ter beschikking stelde was bekend, maar wat precies inhield eigenlijk niet. Na diens geregisseerde overlijden werd het binnen een paar uur opgehaald door de universiteit, waarna de familie vervolgens geen kans meer kreeg om afscheid te nemen.

Dat wordt morgen, met instemming van de familie, rechtgezet door boksend Rotterdam en alle andere belangstellenden. De bijeenkomst begint om twee uur en is boksschool I Believe in Rotterdam-IJsselmonde. En hoe stoer de boksers ook zijn, daar zal best een traantje vloeien.