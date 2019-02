Gemeente kondigt informatieavonden aan over nieuwe oeververbinding

De gemeente Rotterdam organiseert samen met andere betrokken partijen meerdere informatieavonden over de nieuwe oeververbinding voor de Nieuwe Maas.

De avonden vinden plaats op 18 februari in Ridderkerk, op 19 februari in Krimpen aan den IJssel en op 4 maart in Rotterdam.

Tijdens de avonden kunnen belangstellenden zich laten informeren over de stand van zaken rondom de nieuwe oeververbinding. Er zijn meerdere opties in de race.

De wens voor een nieuwe oeververbinding is er al langer. Deze moet de bestaande verbindingen ontlasten. De regio Rotterdam kampt met grote verkeersdrukte, die de bereikbaarheid hindert.