Column André Cats: Rita

Op donderdag 7 februari is Esther Vergeer 'hoofdredacteur voor een dag bij RTV Rijnmond'. Zij mag daarom mede bepalen wat er die dag bij RTV Rijnmond te zien, te horen en te lezen is.

Rolstoeltennisster Esther Vergeer is één van de grootste sportvrouwen die Nederland heeft gekend. Ze was tien jaar lang de absolute nummer één in haar sport en won onder meer zeven keer Paralympisch goud. Op verzoek van Esther is onderstaande column geplaatst over Rita van Driel van het NOC*NSF.

Rita



In 2000 startte in Nederland de organisatorische integratie. Gehandicaptensport ging onderdeel uitmaken van de reguliere sport. De internationale paralympische beweging keek er schouderophalend naar. Allemaal prachtig die emancipatie in de sport. Gelijke rechten en mogelijkheden voor iedereen. Maar gaat de gehandicaptensport in Nederland er wel werkelijk van profiteren?

Nederland lag destijds onder een vergrootglas bij het Internationaal Paralympisch Comité (IPC). Met goedbedoelde standpunten wist NOC*NSF in de eerste jaren van kennismaking met het IPC nog wel eens mensen aardig tegen zich in het harnas te jagen. Er was bij de internationale beweging nog zeker geen overtuiging dat NOC*NSF de paralympische sport echt serieus zou nemen.

Een aantal jaren na de start van de integratie kwamen we echt op stoom! Vanuit topsport legden Mirjam Muskens, Els van Kernebeek, Rian Smit en Lieske Libregts de basis. Ik mocht vanaf 2008 meehelpen en ook Rita was inmiddels binnenboord.

We gingen nu echt stappen maken. Gebruik maken van alle mogelijkheden die de reguliere sport biedt, de kracht van NOC*NSF en de energie van een aantal specifieke mensen die de boel echt op sleeptouw namen. We keken niet op een uurtje. We stookten het vuurtje behoorlijk op. Rita en ik waren een soort van para-siamese tweeling. Rita met haar ongekende internationale netwerk loodste mij overal naar binnen. Zelden heb ik zo’n vette kruiwagen als Rita ervaren.

Nederland kwam paralympisch op stoom. Londen was ongekend. 39 medailles (tiende in medaille-ranking) . Rio was bizar. 62 medailles (zevende in medaille-ranking). Ondertussen waren ook de eerste successen in sneeuw zichtbaar. Steeds meer NOC*NSF-ers gingen de waarde van paralympische sport waarderen en werden ook echt enthousiast voor deze betekenisvolle sport. Ook bij het brede publiek ontstond er steeds meer waardering voor de para-sporters. Over impact gesproken.

Rita is in al die jaren uitgegroeid tot het geweten van de gehandicaptensport in Nederland. Recht in de leer. Inspirerend voor velen, soms vervelend voor anderen als het moest. Altijd maar met één belang: de sport. Persoonlijke belangen telden niet mee.

Anno 2019 staat de paralympische sport in Nederland er schijnbaar goed voor. Maar laten we geweldig oppassen. Laten we ons niet in slaap sussen? Decennialang was Nederland een gidsland als het ging om softdrugs. Nu lopen we hopeloos achter. Twintig jaar geleden konden homo’s hand in hand door Amsterdam lopen. Nu worden ze in elkaar geslagen. Dit mag de gehandicaptensport niet gebeuren! De positieve trend van de laatste tien jaar moet in opwaartse richting blijven gaan. NOC*NSF: blijf alert en scherp!

Denk niet te gemakkelijk over paralympische sport. Wees op je hoede als je denkt dat je er niet dag in dag uit specifiek aandacht aan hoeft te schenken. Wij hebben technisch directeuren, prestatiemanagers, bondscoaches en beleidsmakers nodig die constant bezig zijn met paralympische sport.

China en Rusland zijn grootmachten in de paralympische topsport. In dezelfde landen zit het gemiddelde kind met handicap, verstoken van onderwijs en laat staan sport, gevangen in een appartement thuis. Deze landen spelen mooi weer naar buiten. Wij in Nederland hebben de handschoen opgepakt door elk kind met een beperking de kans te geven om te gaan sporten. Rita heeft hier met hart en ziel aan gesleurd. Over echte uitdagingen gesproken!

Rita gaat nu stoppen als NOC*NSF-er. Haar opvolgers hebben een zware maar prachtige verantwoordelijkheid. Houd het Paralympisch vuur brandend! Rita: het ga je goed!

Rita van Driel begon haar carrière als lerares in het basisonderwijs in Rotterdam. Sinds 2008 werkt ze voor het NOC*NSF en het Internationaal Paralympisch Comité. Rita, die nu in Ridderkerk woont, legde kort geleden haar functies neer. Bij haar afscheid werd zij toegesproken door André Cats van de Nederlandse zwembond. Hij deed dit met bovenstaande tekst.