Loods met caravans brandt uit in Middelharnis Archieffoto (Thijs Kern)

Aan de Industrieweg in Middelharnis is in de nacht van vrijdag op zaterdag een caravanloods in vlammen opgegaan. De brandweer heeft het sein brand meester gegeven, maar is nog wel bezig met nablussen.

De loods komt uit 1980 en daarom is de kans groot dat er asbest in het dak zit. Dat wordt nog uitgezocht. Volgens de brandweer is de schade groot, omdat in de loods veel caravans gestald stonden. Bij de brand raakte niemand gewond.