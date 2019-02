Vrouw gewond bij mogelijke steekpartij in Schiedam

In Schiedam zijn hulpdiensten zaterdagochtend rond 08:00 uur met spoed naar de Aleidastraat gegaan voor een gewonde vrouw. Ze zou gestoken zijn en ging naar de buren voor hulp. De buurvrouw belde daarna de politie.

Volgens een woordvoerder van het korps is de vrouw niet ernstig gewond geraakt, maar wel naar het ziekenhuis gebracht. In het huis waar de vrouw gestoken zou zijn, waren nog drie mannen en een vrouw aanwezig. Zij zijn allemaal meegenomen naar het politiebureau voor verhoor.

Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Het was lastig communiceren met de opgepakte mensen, omdat ze dronken waren.