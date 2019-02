Deel dit artikel:













Man rijdt stoned rond met drugs in onderbroek Foto: Flickr

In Rotterdam-Ommoord is in de nacht van vrijdag op zaterdag een man opgepakt, die stoned achter het stuur zat. In zijn onderbroek had hij zakjes softdrugs verstopt.

De politie heeft de drugs, wat geld en de auto in beslag genomen.