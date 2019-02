Deel dit artikel:













Gaslek in Papendrecht, brandweer ontruimt huizen Archieffoto

In de Guido Gezellestraat in Papendrecht is zaterdagochtend een gaslek ontdekt. Daardoor moesten tientallen huishoudens hun woning uit. Monteurs van Stedin hebben het lek gerepareerd.

Een deel van de evacués mocht al vrij snel weer terug naar huis. Mensen die dichter bij het gaslek woonden, moesten daarop tot 13:30 uur wachten. Voor de gedupeerden was vanaf 12:00 uur opvang geregeld in het gemeentehuis van Papendrecht.

De Guide Gezellestraat was aan beide kanten afgezet.