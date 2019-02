Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Asbestdeeltjes rond afgebrande loods in Middelharnis Archieffoto

Bij de brand die zaterdagochtend vroeg woedde in een loods in Middelharnis is asbest vrijgekomen. Het vervuilde gebied aan de Industrieweg is afgezet. Bewoners van Middelharnis hoeven zich volgens de brandweer geen zorgen te maken, omdat de afgebrande loods buiten de bebouwde kom ligt.

De asbest was verwerkt in het dak van de loods, waarin campers en caravans stonden gestald. De deeltjes zijn ook op landbouwgrond in de omgeving terechtgekomen. Het vervuilde gebied zal worden schoongemaakt. Wanneer dat gebeurt, is nog niet duidelijk. Bij de brand is niemand gewond geraakt. De politie onderzoekt hoe het vuur kon ontstaan. Er zijn aanwijzingen voor brandstichting.