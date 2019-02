Deel dit artikel:













Politiek010: Rekenkamerrapport splijt raad nog verder Fractievoorzitters_Rotterdam

De afgelopen politieke week in Rotterdam stond helemaal in het teken van een vernietigend rekenkamerrapport over het Schiekadeblok. De oppositie wil de onderste steen boven, terwijl de coalitie zijn pijlen richt op de Rekenkamer.

Wat zijn de gevolgen van dit rapport voor de toekomst van het huidige college en voor verantwoordelijk wethouder Bas Kurvers (Bouwen) of betrokkene Adriaan Visser (wethouder Financiën)? "Dit is de eerste grote vuurproef voor dit college", vindt verslaggever Jan-Roelof Visscher. Lees ook: Rapport: Ambtenaar Adriaan Visser hield informatie achter over Schiekadeblok Donderdag in de gemeenteraad werden de posities ingenomen. Vooral Denk en 50Plus trokken stevig van leer. "Dit zijn politieke doodzondes", zei raadslid Stephan van Baarle van Denk over het handelen van toenmalig ambtenaar Adriaan Visser en collega Ellen Verkoelen van 50Plus wilde al meteen een raadsenquête instellen, zodat Visser onder ede gehoord kan worden. Andere partijen vonden dat te vroeg, maar de voltallige oppositie eiste wel dat ook Visser zich zou verantwoorden voor de gemeenteraad. De coalitie hield dit tegen en dus doet Bas Kurvers het woord tijdens de behandeling van het rapport. "Bassie dekt Adriaan", spotte Van Baarle. Daags na publicatie van het rapport opende Christine Eskes van coalitiepartij CDA al de aanval op de Rekenkamer. "De methodiek en de onderbouwing van de stevige conclusies rammelt", vindt het raadslid. En dus breekt een spannende tijd aan waarin de coalitie, die rust op slechts één zetel meerderheid en bestaat uit zes partijen, echt getest gaat worden. Zeker als je bedenkt dat komende woensdag rekenmeester Hofstra opnieuw met de eerste resultaten van een rapport op de stoep staat, van opnieuw een hoofdpijndossier: Het Warmtebedrijf. Dat allemaal en de vroegtijdige exit van zingend raadslid Jari Esbeukman in deze Politiek010.