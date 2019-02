Atheïst gaat met priesters, cactuspoeder en zweethutten op zoek naar de zin van het bestaan

Willemijn Dicke is atheïst. En niet zo'n beetje ook. Ze heeft een geweldige baan, een leuk gezin en is gezond. Toch heeft ze het gevoel dat er in haar leven iets ontbreekt. In het boek 'De sjamaan en ik' doet ze verslag van haar tien jaar durende zoektocht langs priesters, handopleggers en andere goeroes.

Zaterdagochtend is de Rotterdamse schrijfster te gast in het programma Chris Natuurlijk, op Radio Rijnmond. Ze snapt het, zegt ze, als mensen na de aankondiging onder het motto 'Daar heb je weer zo'n zweefteef' overwegen om direct de radio uit te zetten. "Zo zou ik tien jaar geleden ook hebben gereageerd."

Er was een tijd dat ook zij eczeem kreeg van poldersjamanen, shakra's en types die met stenen praten. Dicke is al jong atheïst en omringt zich vooral met gelijkgestemden. "Mijn vrienden en ik lazen atheïstische schrijvers en maakten grapjes over die domme christenen. Geloof vonden we iets voor mensen die onwetend waren of heel bang voor de dood."

Later wordt ze hoofddocent aan universiteiten in binnen- en buitenland, onder meer op de TU Delft. Het is een wereld waarin het draait om kennis, feiten en de rede. "Mijn collega's waren creatief en heel oplossingsgericht. Van nadenken over de zin van het leven waren ze wat minder gecharmeerd."

Thuis heeft ze het intussen prima voor elkaar. Leuk gezin, allemaal gezond. En toch..... iedere ochtend wordt ze wakker zonder het sprankelende gevoel van: dáár heb ik zin in. "Ik dacht: dat moet ook anders kunnen."

Naakt in de rij



Op haar zoektocht naar zingeving komt ze terecht in de wereld van handopleggers, swami's, zennboeddhisten en een Domincaanse priester. Ze nuttigt geestverruimend cactuspoeder en beleeft een intens ritueel in een zweethut.

Dicke's ervaringen zijn soms hilarisch. Over de zweethut schrijft ze bijvoorbeeld: "De meeste deelnemers staan naakt in de rij. Ik heb een sarong omgedaan. We mogen een voor een naar binnen. Een van de onderdelen van het ritueel is dat je voor het betreden van de zweethut knielt en met je voorhoofd de aarde aanraakt. Niet de meest elegante pose als je in je nakie bent. Ik kijk weg om niet al die opengesperde anussen te hoeven zien. Wat ben ik blij dat mijn sarong mijn billen bedekt."

Het valt haar op dat ze op haar zoektocht vooral veel vrouwen tegenkomt. De meeste zijn rond de veertig. Of ouder. Mannen met vragen over de zin van het bestaan? Die doen waarschijnlijk aan zenmeditatie op een motor, lacht ze.

In haar vriendenkring houdt ze lange tijd haar mond over waar ze mee bezig is. "Ik had er nog geen woorden voor. En ik was ook wel bang dat ze het allemaal net zo fel zouden afwijzen als ik voorheen zelf had gedaan."

Wanneer haar spirituele speurtocht toch ter tafel komt , haakt een deel van de atheïstische vrienden af. Heel jammer, vindt ze. Maar ze begrijpt het wel.

Met een oppermachtig wezen dat "daarboven" de lakens uitdeelt, heeft ze nog steeds weinig. "Ik geloof niet in God als de postzegel, rechtsboven op de envelop. Maar ik geloof wel dat er een bron van liefde is. Een bron van 'zijn', waar we allemaal deel van uitmaken."

Goeroe-moe



Dicke, zo zegt ze, is een stuk stabieler geworden. Een liefdevollere moeder, een geduldiger mens. Een ayurvedische arts voelt vorig jaar haar pols en hals. En zegt dan dat ze de eerste patiënt van 2018 is die géén stress vertoont.

De tocht langs alternatieve leermeesters is intussen een stuk minder intensief. "Ik ben nog steeds nieuwsgierig, maar zoek niet meer naar nieuwe meesters die mij het verlossende inzicht kunnen geven. Het laatste hoofdstuk van mijn boek illustreert dat wel. Dat heet Goeroe-moe."

De Sjamaan en ik van Willemijn Dicke verschijnt op 7 februari bij uitgeverij Promotheus. Vrijdag is de officiële presentatie bij boekhandel Donner in Rotterdam.