In Dordrecht is zaterdag rond drie uur brand ontstaan in de machinekamer van een binnenvaartschip.

Het schip was niet geladen, en er was op het moment dat de brand uitbrak niemand aan boord. De brandweer had het vuur rond vier uur onder controle. De ruimtes worden geventileerd. Het schip ligt afgemeerd in de Binnen Kalkhaven, bij de Dordtse binnenstad.