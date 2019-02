'Vanaf 2020 jeugdstadsdichter in Rotterdam'

Als het aan de nieuwe stadsdichter Dean Bowen ligt, krijgt Rotterdam vanaf 2020 een jeugdstadsdichter. Hij wil zich daarvoor inspannen, zei Bowen zaterdag bij 'Vraag het de Bieb' van Radio Rijnmond.

In de bieb las hij uit eigen werk voor. "Toen ik door de commissie als stadsdichter werd gevraagd, heb ik een week bedenktijd gevraagd. Je committeert je voor twee jaar en mijn voorganger Derek Otte heeft hoge verwachtingen geschapen," vertelt Bowen.

Poëtische stad

Hij is er echter van overtuigd dat hij die verwachting waar kan maken. "Nadat bekend werd dat ik benoemd werd, kwam er vanuit de stad zoveel liefde en enthousiasme mijn kant op. Rotterdam is een ongelooflijk poëtische stad. Je struikelt ergens over een kiezel en valt in een gedicht. Het is op de muren en op vrachtwagens aanwezig. Poëzie zit in het hart van Rotterdammers."

Bowen werkt al jaren als dichter, ook geeft hij cultuureducatie op scholen. "Jongeren zijn de toekomst van de stad. Ik zou graag meer van hen horen en lezen."