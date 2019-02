Rotterdamse Lisette Brillemans krijgt eigen online serie

Doordat ze al vijf keer tevergeefs aan de talentenshow Holland's Got Talent meedeed, werd Lisette Brillemans een bekende Nederlander. Reden voor de Rotterdamse regisseur en scriptschrijver Patrick van der Scheer om haar te gaan volgen voor een online comedyserie. De excentrieke Lisette sprak hem al aan sinds haar auditie in 2016.

In de online serie zien we Lisette niet zingen, ook speelt ze geen piano. Het plot van de eerste aflevering 'Een verkeerde inschatting' gaat over de Rotterdamse die besluit te gaan couchsurfen omdat ze de overlast van haar buren niet meer trekt. Ze belt bij Roelof aan en trekt bij hem in huis. Maar Roelof is helemaal niet zo blij met haar komst.

Lisette was in januari nog op tv, toen ze voor de vijfde keer auditie deed bij de jury van HGT.