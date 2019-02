Lucinda Brand grijpt naast goud op WK veldrijden

Lucinda Brand heeft zaterdagmiddag in het Deense Borgense naast het goud gegrepen op het WK veldrijden. De Dordrechtse veldrijdster viel meermaals waardoor ze de zege aan de Belgische Sanne Cant moest laten.

Brand kende een slechte start van het WK. Al in de eerste ronde ging ze onderuit. Na een knappe inhaalrace kwam de 29-jarige Brand terug bij de kop van het veld. In ronde zes, van de zeven rondes die het WK kende, ging het echter mis voor Brand. Een val van Brand tijdens een fietswissel bood voor Sanne Cant de mogelijkheid om enkele seconden weg te fietsen.

Brand finishte op negen seconden van de nu drievoudig wereldkampioene Sanne Cant. Marianne Vos werd derde. Ook plaats vier en vijf op het WK waren voor Nederlanders. Denise Betsema werd vierde en Annemarie Worst vijfde. Voor Brand is dit de tweede medaille op een WK. Vorig jaar eindigde Brand als derde.