Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











13-jarige kwam niet thuis na school, wie heeft haar gezien?

De Rotterdamse politie is op zoek geweest naar een 13-jarig meisje. Ze is vrijdag niet thuisgekomen na school. Normaal is ze rond drie uur thuis.

Voor het laatst werd ze gezien in de omgeving van de Kerstendijk in Rotterdam-IJsselmonde. Ze droeg een beige jas met zwarte vlakken op de schouders, blauwe skinny spijkerbroek, eastpack tas en fietste op een blauwe gazelle damesfiets. Zondag kwam de politie met het bericht dat het meisje is gevonden. Het Vermist Kind Alert dat is afgegeven, is niet te verwarren met het Ambert Alert. In dit geval maakt de politie zich ernstige zorgen om het welzijn van het vermist kind, waarbij snel en gericht handelen noodzakelijk is. Er zou geen sprake zijn van levensgevaar. Er wordt volgens de politie per jaar circa twintig keer een Vermist Kind Alert uitgegeven.