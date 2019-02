Oprah doopt het nieuwste schip van de Holland America Line

Niemand minder dan Oprah doopte zaterdag de Nieuw Statendam, het nieuwste schip van de Holland America Line. "Dat God het schip mag zegenen en iedereen die meevaart", zei Oprah voordat ze een hendel overhaalde.

Dat deed ze op de Bahama's om 20:50 uur Nederlandse tijd. Het nieuwe cruiseschip ligt nu bij Half Moon Cay, dat is een privé-eilandje van de cruisemaatschappij.

Er is al langer een band tussen Oprah en de Holland America Lijn. Haar bekende tijdschrift 'O, The Oprah Magazine' organiseert cruisereizen voor de lezers.

De Nieuw Statendam is gebouwd in Italië. Het schip is bijna 300 meter lang. Het is het zusterschip van de Koningsdam.

De Holland America Line komt oorspronkelijk uit Rotterdam. Het is nu een Amerikaanse cruisemaatschappij.