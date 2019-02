Brand na zilver op WK: "Dit geeft motivatie voor volgend jaar"

Lucinda Brand kijkt met gemengde gevoelens terug op haar zilveren medaille bij het WK Veldrijden in het Deense Borgense. "Er heerst nu teleurstelling, maar het gaat wel ieder WK een stapje beter" volgens Brand.

Al vroeg in de wedstrijd keek Brand tegen een achterstand aan. "Mijn start was prima. Misschien had ik iets verder naar voren kunnen schuiven, maar ik kijk in de eerst ronde graag de kat uit de boom. Dat maakt de start niet altijd even relaxed", blikt Brand terug. Over het foutje waardoor Brand viel is de Rotterdamse kort, maar krachtig: "Door dat foutje kom je op een gat ten opzichte van de kop. Dat is niet zo handig."

Geen paniek

Het gaatje was voor Brand geen reden om bij de pakken neer te gaan zitten. "Ik had het gevoel dat het wel goed zou komen. Ik voelde me goed en voor mijn gevoel had ik de situatie onder controle ondanks dat ik niet vooraan reed."

De wissel

De Dordrechtse wielrenster kwam in de zesde ronde nog als eerste over start/finish. Daarna glipte de winst uit haar handen bij de fietswissel. Brand legde uit wat er precies mis ging: "Mijn vader trok mijn fiets iets te snel onder mij vandaar waardoor mijn voet nog in het pedaal geklikt zat. Daarom viel ik op de grond."

Toch ging Brand niet bij de pakken neerzitten: "Mijn broer kwam al snel met bemoedigende woorden na de val. En ik kon direct bij Marianne Vos in het wiel aansluiten. Die trok door om me mee te nemen naar de kop. Dat was goed om de knop om te zetten, het gaf moraal."

Brand voelde zich ook niet kansloos na haar val. "We kwamen echt dichterbij. Op de loopstukken had ik het gevoel dat we Sanne Cant naderden. Op de rechte stukken was het wel moeilijk om nog harder te fietsen dan Cant dat deed. Maar toch kroop ik dichterbij, het was alleen niet genoeg", zo herrinerde de 29-jarige wielrenster van Team Sunweb zich.

Toch durfde Brand vooruit te kijken: "Er heerst nu teleurstelling maar ieder WK gaat het een stapje beter. Twee jaar geleden werd ik vierde, vorig jaar derde en dit jaar tweede. Het is in ieder geval een goede motivatie voor het WK van volgend jaar."