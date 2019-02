Deel dit artikel:













Schietpartij op metrostation Beurs, geen gewonden Schietpartij op metrostation Beurs. Foto: MediaTV.

Op metrostation Beurs in Rotterdam is zaterdagavond rond 22:00 uur in de hal, net voor de poortjes, een schot gelost. Niemand is gewond geraakt.

De politie heeft de huls veilig gesteld en doet onderzoek. De dader is spoorloos. "We kregen een melding van een schietpartij maar bij aankomst zagen we in eerste instantie geen slachtoffers, geen daders en geen sporen. Bij het onderzoek is later nog een huls gevonden. Maar we hebben nog geen idee wie hierbij betrokken zijn", aldus de politie.