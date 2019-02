Deel dit artikel:













Politie pakt man op voor vuurwapenbezit na tip Wapeninleveractie politie

Een 50-jarige man uit Maassluis is opgepakt omdat hij een vuurwapen had. De politie kreeg vrijdag een tip binnen dat in een huis in Hoek van Holland een wapen lag. Daar is ook munitie bij gevonden.

Tot en met zondag kun je wapens inleveren bij de politie zonder straf te krijgen. Veel mensen hebben daar gebruik van gemaakt. Hoeveel wapens er precies zijn ingeleverd, wordt maandag bekend gemaakt. De buit van afgelopen week bestaat al uit onder meer vijf boksbeugels, vijf zwaarden, 28 messen en 24 vuurwapens. Vrijdag werden op het politiebureau in Rotterdam nog eens bussen pepperspray, een mes, een wapenstok en een stroomstootwapen ingeleverd.



