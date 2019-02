Live Excelsior-Feyenoord: opstellingen bekend

Excelsior en Feyenoord spelen vanmiddag de Rotterdamse stadsderby. Vanaf 12.00 uur zijn we live op de radio. Dennis Kranenburg presenteert, Sinclair Bischop en Dennis van Eersel doen verslag.

Om 12:15 uur wordt er afgetrapt in Kralingen. De wedstrijd is van begin tot eind te volgen via de radio of via de radiostream online.

De analyse komt van voormalig Excelsior-speler Youssef el Akchaoui.

Opstelling Excelsior

Damen; Horemans, Mattheij, Oude Kotte, Burnet; Schouten, Messaoud, Koolwijk; Edwards, El Hamdaoui, Bruins

Opstelling Feyenoord

Vermeer; St Juste, Van Beek, Van der Heijden, Verdonk; Clasie, Toornstra, Vilhena; Berghuis, Van Persie, Larsson

Volg hieronder onze liveblog rondom de wedstrijd.