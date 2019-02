Deel dit artikel:













Weggebruikers negeren rode kruizen en rijden achteruit op afgesloten A29 Weggebruikers negeren rode kruizen en rijden achteruit op afgesloten A29 - Foto: ANP/Koen Suyk

Ongeduldige weggebruikers negeerden zondagochtend massaal rode kruizen op de A29 en proberen achteruitrijdend of door te keren uit de file te ontsnappen. De A29 was in de ochtend voor een deel tijdelijk afgesloten vanwege een aanrijding.

De politie is aanwezig. "Waar mogelijk krijgen mensen een bekeuring", zegt een politiewoordvoerder. "Automobilisten bleven met hoge snelheid voorbij rijden", zegt een weginspecteur van Rijkswaterstaat. "Er werd geen moeite genomen om de snelheid eruit te halen." "Mocht u een van de achteruitrijders/keerders of negeerders zijn, de kans is dat u binnenkort post van het CJIB ontvangt", twittert de politie. Vorig jaar zorgde eenzelfde soort chaos op de A13 ervoor dat een ambulance onderweg naar het ongeluk werd geblokkeerd door kerende auto's.

