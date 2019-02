Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Groep takelt jongeman ernstig toe in Vlaardings steegje Foto: Politie

Een jongeman is zondag vroeg in de ochtend mishandeld in de Kornelis Speelmanstraat in Vlaardingen.

Volgens de politie werd hij rond 04:30 uur aangesproken door een groepje jongemannen. Die hebben hem in elkaar geslagen. Het slachtoffer zou strompelend verder zijn gelopen en werd verderop door een voorbijganger aangetroffen. Volgens de woordvoerder van de politie was het slachtoffer flink toegetakeld en is hij erg ernstig aan toe. Hij ligt in het ziekenhuis. Wat zich verder precies heeft afgespeeld, is nog onduidelijk.