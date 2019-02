Deel dit artikel:













Woont Madonna nu wel of niet in De Rotterdam? De Rotterdam

Het blijft de gemoederen bezighouden: woont de Queen Of Pop nou wel of niet in een penthouse in De Rotterdam? In 2015 is ze gesignaleerd met danser en choreograaf Timor Steffens in een sushizaak op de Kop van Zuid. Sindsdien is haar mogelijke huisvesting in de Maasstad een urban legend geworden.

Tenny Tenzer gaat in de volgende aflevering van De Zoekmachine op zoek naar het definitieve antwoord. Via een Madonnafan, makelaar en buurman heeft hij een bijzondere ontmoeting in De Rotterdam. Zondagavond vanaf 17:15 direct na het TV Rijnmond nieuws.