Gewonde bij steekpartij na ruzie in Rotterdam-West Foto: MediaTV

Bij een vechtpartij in de Vierambachtsstraat in Rotterdam-West is in de nacht van zaterdag op zondag een 31-jarige man uit Schiedam gewond geraakt.

Rond 02:30 uur 's nachts ontstond ruzie voor een café. Daar waren verschillende mannen bij betrokken, volgens de politie. Een van hen trok een mes en stak de Schiedammer neer. Hij is met meerdere steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Er lagen veel bloedsporen in de omgeving. In eerste instantie had de politie te weinig pionnen om alle plekken te markeren. Het was volgens de politie druk op straat rond de tijd van de steekpartij, de politie zoekt getuigen en beelden. Er is nog niemand aangehouden.