Meegluren met broeden en voeden: de buizerdwebcam is weer live Meegluren met broeden en voeden: de buizerdwebcam is weer live Een duif als ontbijt op bed in 2018 - Beeld: NestkastLIVE

We webcam gericht op een buizerdnest in Westmaas in de Hoeksche Waard staat weer aan. Het nest is nu nog leeg, de komende weken kunnen kijkers als het goed is net als vorig jaar meekijken met de balts, de paring, het uitkomen van de eieren en het opvoeden van de kuikens.