Poldervaart over overwinning op Feyenoord: 'Ze zullen nu over Excelsior praten, dat is mooi'

Excelsior stuntte zondag door met 2-1 te winnen van Feyenoord. De ploeg van Adrie Poldervaart maakte via invaller Robin van der Meer in de laatste minuut de 2-1.

Juist in de week na de 6-2 overwinning op Ajax, wint Excelsior van Feyenoord. "Wij hebben de punten nodig. Als je wint ben je altijd happy, maar als je wint van Feyenoord, na een euforische week en de enige stadsderby van het land; ze zullen nu over Excelsior praten en dat is mooi."

Poldervaart had al lang het idee dat er wat te halen viel. "Dat hadden we al in de rust. Alleen je moet de overtuiging en mindset hebben. Die zag ik niet na de rust. Maar vanaf de 1-1 hebben we het wel goed gedaan."

