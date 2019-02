Van Bronckhorst over Excelsior-Feyenoord: 'Speelden in veel te laag tempo'

Feyenoord is met beide benen terug op de grond na de 6-2 overwinning op Ajax van vorige week. Excelsior won in Kralingen met 2-1 van de Rotterdammers van Zuid. Trainer Giovanni van Bronckhorst vond dat zijn ploeg te weinig bracht.

"We beginnen de wedstrijd in een veel te laag tempo. Als je een tegenstander hebt die het heel compact maakt, moet je de bal laten lopen. Dat hebben we niet gedaan. De ruimtes die we kregen aan de zijkanten, hebben we slecht benut."

De zo goede Klassieker van vorige week bracht andere verwachtingen bij Feyenoord met zich mee. "Maar dat telt niet meer. Dat heb ik ook aan de jongens; wat vorige week was, dat telt niet meer. Je moet er vandaag weer staan. Alles wat we in het verleden hebben gepresteerd, heeft niks met deze wedstrijd te maken."

Bekijk hierboven heel het gesprek met Van Bronckhorst.