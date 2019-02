17-jarige Job uit Spijkenisse rolstoeltennist voor de lol, niet om te winnen

Sporten voor kinderen en jongeren met een handicap werkt heel goed maar is nog niet vanzelfsprekend. Het vergt extra organisatie en hulpmiddelen, zoals een sportrolstoel. De allerbeste rolstoeltennisster ter wereld, Esther Vergeer, helpt de gehandicaptensport met trainingen, spullen en tips. Door de Esther Vergeer Foundation kan de 17-jarige Job van der Sluijs uit Spijkenisse iedere week trainen.

"Ik doe het voor de lol, niet om te winnen", zegt Job met een glimlach tijdens de tennistraining in een sporthal in Ridderkerk. Iedere zaterdag krijgt hij daar tennisles met andere jongeren in een rolstoel.

Boegbeeld



Met dank aan de Esther Vergeer Foundation heeft Job van der Sluijs een sportrolstoel om snel wendbaar te zijn op de tennisbaan. Ook organiseert de organisatie trainingen speciaal voor jongeren met een handicap. En als er iets kapot gaat, dan is er een vervangende rolstoel.

"Handig en fijn", zegt Job. Hij heeft bewondering voor de wereldkampioen maar wil niet in haar voetsporen treden. "Neuh, die droom heb ik niet."

Het doel van de Esther Vergeer Foundation is niet het kweken van nieuwe toptalenten in de gehandicaptensport maar vooral door sport het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid van kinderen en jongeren met een handicap te vergroten.

Esther Vergeer is er een inspirerend boegbeeld van. Op jonge leeftijd raakte zij verlamd door een bloedvatenafwijking in haar ruggenmerg. Tijdens haar revalidatie in Utrecht was sport een belangrijk onderdeel om te leren omgaan met een rolstoel en weer fit te worden. Tijdens haar professionele topsporttijd startte ze de Esther Vergeer Foundation om iets terug te doen voor de gehandicaptensport.

Zelfvertrouwen



De 17-jarige Job uit Spijkenisse is geboren met een open rug en kan daardoor niet lopen. Aan het tennissen beleeft hij veel plezier. "Ik blijf in conditie, je hebt sociale contacten en ik zit me niet thuis te vervelen."

Zijn vader Kees beaamt dat het zijn zoon goed doet: "Hij krijgt meer zelfvertrouwen en door het contact met de andere sporters met een handicap, ziet hij ook meer mogelijkheden voor zichzelf zoals zijn rijbewijs halen."

Esther Vergeer is donderdag hoofdredacteur bij RTV Rijnmond. Dan zal er meer aandacht zijn voor de Esther Vergeer Foundation en het belang van sport voor gehandicapten.