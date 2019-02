Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Dode bij brand in flatwoning Vlaardingen Foto: MediaTV Foto: MediaTV

Bij een brand in een flatwoning aan de Zwaluwlaan in Vlaardingen is zondagmiddag een man om het leven gekomen. Dat meldt de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

De brand ontstond kort na 15:00 uur in de woning op de eerste etage. Bewoners in de flat waarschuwden de brandweer, nadat ze op de derde verdieping rook uit het ventilatiesysteem zagen komen. Ook gingen op meerdere verdiepingen de brandmelders af. De brandweer vond het slachtoffer in de woning en bracht het slachtoffer naar buiten. Pogingen om hem te reanimeren mochten niet baten. Hij overleed ter plaatste. Het gaat volgens de veiligheidsregio vermoedelijk om de bewoner van het appartement. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk.