Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Schiedammer opgepakt voor steekpartij

De politie heeft een 26-jarige Schiedammer aangehouden voor een steekpartij in Den Haag. Halverwege zaterdagavond kreeg de politie de melding dat er in een woning iemand was komen binnenlopen met een steekwond.

Agenten hoorden even later van het slachtoffer dat de steekpartij op straat had plaatsgevonden bij de Hoefkade. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis. Een paar uur later gaf de Schiedammer zich aan op een politiebureau.