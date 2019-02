Bijna een ton voor Rotterdamse papa Jay en zijn vijf kinderen

De inzamelingsactie voor de Rotterdamse alleenstaande vader met vijf kinderen heeft 94.200 euro opgebracht. De initiatiefnemer, Koen Joosen uit het Brabantse Etten-Leur, heeft zondagmiddag met zijn gezin het bedrag overhandigd Papa Jay.

Papa Jay is een alleenstaande vader, die in Rotterdam-Zuid vijf kinderen opvoedt. Hij is bekend geworden door het tv-programma Een Huis Vol dat de opvoeding van grote gezinnen volgt.

Koen Joosen en zijn gezin zijn vaste kijkers van het het tv-programma en zij raakten gecharmeerd van de Rotterdamse 'supervader'. "Hij is een supervader die altijd met zijn kinderen bezig is. Ik vind hem geen zielig geval maar je ziet dat hij het financieel moeilijk heeft."

Joossen startte via internet een crowdfundingsactie en al snel werd duidelijk dat niet alleen het Brabantse gezin verzot is op Papa Jay en zijn kroost. Het geld stroomt binnen.

"Hij voedt zijn kinderen op met heel veel liefde en respect. En ik vind het bewonderswaardig dat hij heel Nederland laat meekijken. Blijkbaar vinden heel veel mensen dat ook want er zijn toch 7000 donateurs", zegt Koen Joosen over de giften.

In vier weken tijd is al het geld ingezameld. Papa Jay is verwonderd en dankbaar dat zoveel mensen geld doneren. Hij gaat het geld gebruiken voor de opleiding van zijn kinderen. Papa Jay: "ze kunnen studeren, rijbewijs halen, sporten en wijsheid opdoen."

Naast vele positieve reacties en donaties krijgen Koen Joosen en Papa Jay via sociale media ook negatieve reacties. Koen Joosen: "Je hoeft het niet eens te zijn met deze inzamelingsactie, je hoeft niks te doneren en negatief reageren heeft geen zin. Liefde!"